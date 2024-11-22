3 أنواع بهارات يُنصح باستخدامها يوميًا في الطبخ..ما هي؟

علوم وصحة
نشر
هذه 3 أنواع بهارات يُنصح باستخدامها يوميًا

هل تبحث عن أنواع بهارات مفيدة لصحة جسمك؟

تنصح اختصاصية التغذية اللبنانية، ريم حنّا، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، بإضافة القرفة، والكركم، و"المورينجا" لنظامك الغذائي اليومي.

  • القرفة: تُساعد على خفض نسبة السكر بالدم، وتنظيم هرمون الإنسولين، وزيادة هرمون "اللبتين"، الذي يُساهم في ضبط الشعور بالجوع والشراهة على الأكل.

  • الكركم: يُساعد في علاج الالتهابات، وتحديدًا التهاب المفاصل، ويحمي من سرطان الثدي، والأمعاء، والبنكرياس.

  • عشبة "المورينجا": تتحكّم في نسبة الكوليسترول بالدم، وتُحسّن من عملية الهضم، وتُقلّل من مستويات السكر بالدم، وتُحسّن من مظهر البشرة لأنها غنية بمُضادّات الأكسدة.