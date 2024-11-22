3 أنواع بهارات يُنصح باستخدامها يوميًا في الطبخ..ما هي؟

هل تبحث عن أنواع بهارات مفيدة لصحة جسمك؟

تنصح اختصاصية التغذية اللبنانية، ريم حنّا، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، بإضافة القرفة، والكركم، و"المورينجا" لنظامك الغذائي اليومي.