خدعها روبوت صغير واختطفها.. فيديو صادم يظهر ما حدث داخل معرض في الصين

أظهر مقطع فيديو مثير للجدل صورته كاميرا مراقبة داخل معرض في الصين، روبوتًا صغيرًا يدعى "إيرباي" وهو يتحدث إلى عدد من الروبوتات الأخرى في المكان.

والمثير في الأمر، قام الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بتنفيذ عملية اقتياد جماعية للروبوتات الأكبر حجمًا.

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