خدعها روبوت صغير واختطفها.. فيديو صادم يظهر ما حدث داخل معرض في الصين

خدعها روبوت صغير واختطفها.. فيديو صادم يظهر ما حدث داخل معرض في الصينعلوم وصحةنشر الأحد، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهر مقطع فيديو مثير للجدل صورته كاميرا مراقبة داخل معرض في الصين، روبوتًا صغيرًا يدعى "إيرباي" وهو يتحدث إلى عدد من الروبوتات الأخرى في المكان.والمثير في الأمر، قام الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بتنفيذ عملية اقتياد جماعية للروبوتات الأكبر حجمًا.قد يهمك أيضًا.. "لا أشكل تهديدًا".. شاهد الحوار بين مذيعة CNN والروبوت الفنانة "آيدا"ينظف النوافذ ويتحدى الجاذبية.. شاهد روبوتًا يتسلق ناطحات السحاب في تكساسقراءة المزيدالصين