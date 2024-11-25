لماذا تسعى أستراليا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على أجهزة الأطفال؟

تسعى الحكومة الأسترالية إلى فرض حظر يمنع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يشمل الحظر منصات مثل "تيك توك"، و"إكس"، و"إنستغرام"، و"سناب شات"، رغم أن القائمة الكاملة لم تُعلن بعد.

يأتي هذا الحظر المقترح بعد عدة حوادث انتحار لأطفال بسبب التنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى شكاوى الأهالي من الضغوط التي يتعرّض لها أطفالهم للبقاء على الإنترنت.

وصف العديد من الأهالي والمؤيدين للحظر مشروع القانون بأنه خطوة ضرورية طال انتظارها لتحميل شركات التكنولوجيا المسؤولية. ومع ذلك، يشير النقاد إلى أن هذا الحظر إجراء صارم قد يحرم المراهقين من الوصول إلى شبكات الدعم ويعرضهم لمخاطر أكبر إذا خالفوا الحظر.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN، هاناكو مونتغومري.

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