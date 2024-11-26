هل لديك فكرة عن عدد القرارات التي اتّخذتها اليوم، منذ لحظة استيقاظك حتى لحظة إغلاق عينيك ليلًا؟ يقدّر أحد الخبراء أن عقلك يتخذ ما يزيد عن 35 ألف قرار يوميًا، وهذا الأمر، في كثير من الأحيان، قد يستنزف طاقتك ما يجعلك تشعر بأن القرارات البسيطة باتت صعبة.

ونظرًا لأنّ إرهاق اتخاذ القرارات قد يتراكم بمرور الوقت، فقد يكون من الصعب اكتشافه. لكن الطبيبة النفسية سوزان ألبيرز، من "كليفلاند كلينك"، تقول إن هناك علامات تحذيرية تتضمّن:

المماطلة،

وتجنب اتخاذ القرار،

والقرارات المتسرّعة،

والعصبية،

وتشويش الذهن،

والارتباك.

وللمساعدة على التغلّب على إرهاق القرارات، تنصح ألبيرز بـ:

إنشاء روتين يساعد على تحديد ما يمكن توقّعه كل يوم،

وتقليص خياراتك، مثل التمتع ببعض الأفكار لوجبات جاهزة،

وإعطاء الأولوية للقرارات المهمّة، وبحسب ألبيرز أظهرت الدراسات أن أفضل قراراتنا تكون في الصباح الباكر،

وتفويض بعض القرارات.

قد يهمّك أيضًا.. دراسة: التعب المعرفي قد يدفعك لاتخاذ قرارات سيئة