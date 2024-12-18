"آثارها الجانبية الرقص".. شركة تستخدم الموسيقى لعلاج الخرف

تجمع شركة "لوسيد" (LUCID) التي تأخذ من مدينة تورنتو الكندية مقرًّا لها، بين برامج رسم خرائط الوجه، والذكاء الاصطناعي، والموسيقى، بهدف إنشاء علاج للمرضى المسنّين الذين يعانون من مشاكل صحية مثل الزهايمر والخرف. كلير دافي، من CNN، تشارك في اختبار علمي لمعرفة أثر الموسيقى على الصحة النفسية.

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