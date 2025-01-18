تمكّن علماء أحياء بحرية من التعرّف في الآونة الأخيرة على نوع من الحشرات المائية العملاقة، بعد شراء القشريات من الصيادين والمطاعم في فيتنام، بهدف دراسة الشعبية المتزايدة لهذه المخلوقات على اعتبارها طعاما شهيًا محليًا.

أطلق عليها لقب حشرة "دارث فيدر" المائية بسبب شكل رأسها الذي يشبه الخوذة. وهي واحدة من أكبر الحشرات المائية أو الحشرات ذات الأرجل المتساوية في العالم.

نظامها الغذائي أقل شبهاً بسكان سطح المياه وأكثر شبهاً بسكان الأعماق، حيث تتغذى في الغالب على الحيوانات الميتة في قاع البحر.

لقد أصبح نوع مماثل في الواقع طعامًا شهيًا في فيتنام، حتى أن البعض يُشبّه لحمها بطعم جراد البحر.