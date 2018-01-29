إبنة الوليد بن طلال تحتفي بعودة والدها.. وتنشر صورة جديدة له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت ريم ابنة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صورة جديدة لوالدها بعد الأنباء التي ترددت حول إطلاق سراحه السبت بعد احتجازه لحوالي 3 أشهر على خلفية حملة تحقيقات بقضايا مكافحة الفساد، قامت بها السعودية.

وغرّدت ريم مساء الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "نوّرت الدنيا يا دنيتي" مرفقة صورة الأمير الوليد وهو بداخل سيارة، وتبدو فيها ذقنه طويلة كما ظهر في المقابلة الأخيرة التي نُشرت له أثناء فترة وجوده في فندق الريتز كارلتون.

وكانت الأميرة ريما بنت طلال، قد رحّبت بأخيها في تغريدة عبر تويتر، قائلة: "حمدلله على سلامتك حبيبي أخوي نوّرت الدنيا الوليد بن طلال."

يذكر أن مصادر مقربة من الأمير الوليد بن طلال، كانت قد أكدت لشبكتنا، السبت، إطلاق سراحه من مكان احتجازه، كما نقل عنه الإعلامي إدريس الدريس قوله إنه لم توجّه له أي اتهامات أثناء فترة احتجازه، وأن ما تم "مجرد نقاش مع الحكومة للتأكد من نظافة عملياته التجارية."

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.