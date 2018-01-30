بعد خروجه من الريتز.. الوليد بن طلال يزور "الأمير النائم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، ابن أخيه الوليد بن خالد، في أول زيارة علنية له عقب خروجه من فندق الريتز كارلتون في الرياض.

فقد نشرت ريم بنت الوليد صورة لوالدها أثناء اطمئنانه على ابن خالد الذي يرقد في غيبوبة منذ سنوات إثر تعرضه لحادث سير.

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وكانت مصادر مقربة من الأمير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، قد أكّدت لشبكتنا السبت، إطلاق سراح الوليد من مكان احتجازه، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد إلى جانب أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال.

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يذكر أن الأمير الوليد كان قد زار الإثنين "برج المملكة"، بحسب ما بيّن مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصحف محلية سعودية، يظهر موكب الأمير لحظة دخوله الى الشركة.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.