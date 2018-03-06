المتحدث بإسم جيش الدفاع الاسرائيلي يسخر من صورة لنصرالله دون عمامة مع قاسم سليماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سخر افيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، من صورة تم تداولها بشكل واسع في لبنان، للأمين العام للحزب حسن نصرالله مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وكان نصرالله قد ظهر في صورة نادرة، لا يمكن لـCNN التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها، دون أن يرتدي عمامته المعهودة، حيث انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لنشرها هو أيضاً عبر حسابه الرسمي على تويتر، مع تعليق ساخر.

وسأل ادرعي متابعيه، بعد أن نشر صورة أخرى لنصرالله يضع فيها العمامة، عن المظهر المفضل لنصرالله برأيهم.

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يذكر أن نصرالله كان قد قال في كلمة متلفزة على قناة المنار في فبراير / شباط الماضي إنهم حلفاء إيران ويفتخرون بهذه العلاقة، مضيفاً أن طهران لا تتدخل بلبنان على الاطلاق، على حد تعبيره.

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علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.