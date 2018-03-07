بعد ضجة واسعة أثارها بالسعودية.. كشف حقيقة "عرض الأزياء" بالمدينة المنورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، الجهات ذات العلاقة بالتحقيق حول مابثته إحدى القنوات الفضائية عن إقامة عرض أزياء -على حد وصفها- وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد المخالفات إن وُجدت، في الوقت الذي اعتذرت فيه القناة عن الخطأ الذي وقعت فيه.

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وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين مقطع فيديو بثته قناة "أخبار الآن" يظهر عارضات لا يرتدين الحجاب وإنما يرتدين ملابس تكشف عن أجسامهن مشيرة الى أنه ضمن فعالية خيرية في المدينة المنورة، الأمر الذي أثار استياء واسعاً بين النشطاء، ليتصدر وسم #عرض_ازياء_في_مدينة_الرسول مركزاً متقدماً في قائمة الوسوم الأكثر تداولاً داخل المملكة.

من جهتها، اعتذرت قناة "أخبار الآن" عن الخطأ الذي وقعت فيه مشيرة الى أن التقرير تم إعداده من قبل أحد الصحافيين المتعاونين في المملكة، وبعد مراجعته تبيّن أن هناك مقاطع فيديو غير ذات صلة للحدث تم خلطها عن غير قصد مع فيديو الحدث.

كما أكّدت القناة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الصحافي المتعاون معها والمصور الذي كان يصطحبه لم يدخلا القاعة أثناء العرض، وأن التصوير تم بعد خروج الحضور وخلو القاعة.

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وكانت صحف محلية سعودية قد نقلت عن المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، مدير فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة المدينة المنورة، قوله إن حفل الأزياء الذي أقيم بالمدينة المنورة كان على "فستانين" داخل إحدى قاعات الأفراح المغلقة للنساء فقط، مؤكداً أنه تم وفق الضوابط النظامية، والحصول على الموافقات المطلوبة، ولم تحدث أي مخالفة خلال فترة المزاد.