نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رجل الأعمال المصري إن ليبيا ستكون بمثابة "فيتنام الإمبراطور العثماني"، في معرض تعليقه على تدخل تركيا في أعمال القتال الدائر في ضواحي العاصمة الليبية، طرابلس.

وكتب ساويرس عبر تويتر، مساء السبت: "معركة طرابلس لا تخص ليبيا فقط هى معركة الإنسانية ضد قوى الإرهاب والتطرف.. وإن شالله ستكون هى فيتنام الإمبراطور العثماني ومقبرة جنوده التعساء.. الذين أرجو أن يسألوا أنفسهم ماذا يفعلون هناك".

وفي تغريدة تالية قال ساويرس إن نهاية القوات التركية ستكون في ليبيا، وذلك لدى تعليقه على مساعي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، للتعجيل بموعد انعقاد البرلمان التركي في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

كانت وكالة أنباء الأناضول نقلت عن مصادر داخل الحزب قولها إن البرلمان قد يجتمع لمناقشة التفويض الخميس المقبل بدلا من الموعد السابق الذي حدده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يومي 8 و9 من نفس الشهر.

وأوضحت الأناضول أن "الخطوات المتسارعة بالبرلمان التركي" تأتي في ضوء طلب حكومة الوفاق في طرابلس الدعم العسكري رسميًا، إضافة إلى التطورات في المنطقة.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، زحفت قوات موالية لقائد قوات شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، من شرق البلاد، حيث تتمركز ما تسمى بـ"الحكومة المؤقتة"، إلى الغرب لانتزاع السيطرة من حكومة الوفاق على طرابلس.

وزادت حدة القتال في ضواحي طرابلس، بعدما أعلن حفتر "ساعة الصفر" في 12 ديسمبر/كانون الأول للمرة الرابعة منذ بدء حملته على طرابلس، تزامنا مع تلاسن إقليمي بين مصر وتركيا واليونان، على خلفية توقيع أنقرة وحكومة الوفاق مُذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والمناطق البحرية.

وترى القاهرة وأثينا أن توقيع مذكرة "الصلاحيات البحرية" بين أنقرة وحكومة الوفاق يعتبر "غير قانوني".