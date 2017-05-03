أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فاجأ فريق موناكو العديد مع نجاحه في الوصول إلى مرحلة متقدمة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأحد أسرار النجاح لديهم هو التغذية الجيدة. أخصائية التغذية للفريق الفرنسي، تارا أوسترو، تتحدث لـCNN لتخبرنا عن الأغذية الـ8 التي ساعدت في تحويل أداء الفريق ويمكن أن تساعدك أيضاً في تعزيز أدائك الرياضي.
قبل مباراة موناكو مع يوفنتوس.. تعرف على ما يشربه لاعبو الفريق الفرنسي "لأداء خارق"
تعرف على ما يشربه لاعبو موناكو "لأداء خارق"
رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و9 دقائق.
2:47
التغذية الرياضية هي أحد العوامل التي تساعد في إحداث فارق كبير فيما يتعلق بأدائهم وقدرة التحمل والسرعة والطاقة والتركيز.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.