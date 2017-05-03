قبل مباراة موناكو مع يوفنتوس.. تعرف على ما يشربه لاعبو الفريق الفرنسي "لأداء خارق"

تعرف على ما يشربه لاعبو موناكو "لأداء خارق"

رياضة
آخر تحديث منذ ساعتين و9 دقائق.
ايطاليادوري أبطال أوروبارياضةغذاءفرنسا
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التغذية الرياضية هي أحد العوامل التي تساعد في إحداث فارق كبير فيما يتعلق بأدائهم وقدرة التحمل والسرعة والطاقة والتركيز.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فاجأ فريق موناكو العديد مع نجاحه في الوصول إلى مرحلة متقدمة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأحد أسرار النجاح لديهم هو التغذية الجيدة. أخصائية التغذية للفريق الفرنسي، تارا أوسترو، تتحدث لـCNN لتخبرنا عن الأغذية الـ8 التي ساعدت في تحويل أداء الفريق ويمكن أن تساعدك أيضاً في تعزيز أدائك الرياضي.

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