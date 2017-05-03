أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فاجأ فريق موناكو العديد مع نجاحه في الوصول إلى مرحلة متقدمة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأحد أسرار النجاح لديهم هو التغذية الجيدة. أخصائية التغذية للفريق الفرنسي، تارا أوسترو، تتحدث لـCNN لتخبرنا عن الأغذية الـ8 التي ساعدت في تحويل أداء الفريق ويمكن أن تساعدك أيضاً في تعزيز أدائك الرياضي.