في غرينلاند.. كرة القدم متعة نادرة وسط الثلوج والحيتان!

في غرينلاند.. متعة الكرة وسط الثلوج والحيتان

رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات ودقيقتين.
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1:31

بطولة غرينلاند لكرة القدم هي واحدة من البطولات الأكثر اثارة على مستوى العالم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقدم غرينلاند تجربة فريدة في كرة القدم، حيث يمكن للجماهير مشاهدة المباريات التي نادرا ما تسمح الظروف بإقامتها، وفي الوقت نفسه الاستمتاع بمشاهدة الحيتان والثلوج.

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