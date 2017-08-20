أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقدم غرينلاند تجربة فريدة في كرة القدم، حيث يمكن للجماهير مشاهدة المباريات التي نادرا ما تسمح الظروف بإقامتها، وفي الوقت نفسه الاستمتاع بمشاهدة الحيتان والثلوج.
في غرينلاند.. كرة القدم متعة نادرة وسط الثلوج والحيتان!
في غرينلاند.. متعة الكرة وسط الثلوج والحيتان
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات ودقيقتين.
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بطولة غرينلاند لكرة القدم هي واحدة من البطولات الأكثر اثارة على مستوى العالم.
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