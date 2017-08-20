في غرينلاند.. كرة القدم متعة نادرة وسط الثلوج والحيتان!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقدم غرينلاند تجربة فريدة في كرة القدم، حيث يمكن للجماهير مشاهدة المباريات التي نادرا ما تسمح الظروف بإقامتها، وفي الوقت نفسه الاستمتاع بمشاهدة الحيتان والثلوج.