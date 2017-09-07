شاهد.. شُكر عمر السومة لبشار الأسد يثير جدلاً واسعاً على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار توجيه اللاعب عمر السومة الشكر للرئيس السوري بشار الأسد، لدعمه منتخب سوريا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، جدلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات السومة التي جاءت خلال لقاء تلفزيوني في العاصمة السورية دمشق، وأعرب فيها كذلك عن سعادته بـ"تحرير" مدينة دير الزور التي ينحدر منها، لاقت استياء من قبل البعض، فيما دافع عنه آخرون معتبرين أن الأوضاع التي تمر بها بلاده تدفعه إلى التصريح بذلك.

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لاعب المنتخب السوري أشار إلى أن أحد أهداف المنتخب هو توحيد الشعب السوري ليعود كما كان من قبل. أما على موقع تويتر، فقد انتشر وسم #عمر_السومه_يشكر_بشار_الاسد واحتل مرتبة متقدمة بين الهاشتاغات الأكثر تداولاً الخميس، وفيما يلي بعض التغريدات التي جاءت ضمن الوسم:

يذكر أن السومة كان قد لمع في سماء الكرة السعودية والعربية وحقق عدة ألقاب مع الأهلي السعودي، قبل أن يلتحق بصفوف المنتخب السوري ويمثل بلاده ضمن تصفيات كأس العالم.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.