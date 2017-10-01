برشلونة يلعب ضد لاس بالماس دون جماهير ردا على رفض رابطة "الليغا" تأجيل المباراة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيخوض برشلونة مباراته ضد لاس بالماس، مساء الأحد، على أرضية ميدانه، في ظروف صعبة، إذ ستكون هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها الفريق الكتالوني في ملعب "كامب نو" دون جماهير في الدوري الإسباني، وذلك بسبب أعمال العنف التي اندلعت إثر استفتاء انفصال إقليم "كتالونيا" عن إسبانيا.

إصابة المئات في اشتباكات إثر محاولة شرطة إسبانيا منع استفتاء كتالونيا 2:05

وكان من غير المؤكد إقامة المباراة في موعدها، بسبب انشغال شرطة المدينة بالاستفتاء، وهو الأمر الذي أقلق برشلونة من أعمال الشغب التي قد تشهدها المباراة.

وقبل موعد اللقاء بأقل من ساعين، تداولت الصحف الإسبانية أنباء أشارت إلى تأجيل موعد المباراة بسبب الأحداث التي يشهدها الإقليم، لكن رابطة المحترفين الإسبانية قررت إقامة اللقاء في موعده بدون جماهير.

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وأصدر النادي الكتالوني بيانا استنكر فيه ما تفعله شرطة الحكومة الإسبانية المركزية، وقرر إقامة المباراة في موعدها ردا على رفض الرابطة طلب الفريق بتأجيل المباراة.

وسيخوض الفريق الكتالوني مباراته السابعة في الليغا خلال الموسم الحالي، طامحا لتحقيق الفوز السابع، ليحافظ على صدارته وسجله الخالي من التعادل والهزائم.