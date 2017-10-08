الحلم يتحقق.. مصر تتأهل بقيادة صلاح لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1990

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن هزم نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليسجل مشاركته الثالثة في المونديال بعد نسختي عام 1934 و1990، وذلك بعد أن تقدم على أوغندا بفارق أربع نقاط ليضمن بلوغ المونديال الروسي.

فعلى أرضية ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية ووسط حضور جماهيري غفير، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين المنتخبين وذلك لأن المنتخب الكونغولي حصن دفاعاته بشكل مميز وغاب التركيز عن مهاجمي مصر.

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وفي الشوط الثاني، حل محمد صلاح عقدة دفاع الكونغو، وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 63، لكن اللاعب أرنولد موتو أفسد فرحة المصريين بتسجيله لهدف التعادل عند الدقيقة 87.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة بدقيقتين، تحصل الفراعنة على ركلة جزاء، ترجمها صلاح للهدف الثاني لمنتخب بلاده، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح المنتخب المصري.

وبهذا الفوز، وصل المصريون إلى النقطة رقم 12 ليتفوقوا على أوغندا بفارق أربع نقاط مع تبقي مباراة وحيدة لكل فريق، ويبلغوا كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم.

يذكر أن مصر لم تبلغ المونديال منذ نسخة عام 1990 في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين والمنتخب المصري يحاول بلوغ المحفل العالمي دون جدوى، لذلك كانت فرحة المصريين مضاعفة بتأهلهم إلى النسخة الـ21.