إشبيلية يعلن إصابة مدربه بـ"السرطان".. والأندية الإسبانية تتضامن معه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن إصابة مدربه الأرجنتيني، إدواردو بيريزو، بسرطان البروستات، مشيرا إلى أنه سيدعمه خلال هذه الفترة الصعبة، وذلك بعد أن حقق الفريق الأندلسي تعادلا تاريخيا بثلاثة أهداف لمثلهم أمام ضيفه ليفربول، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونشر إشبيلية عبر موقعه الرسمي رسالة دعم لمدربه ولفت إلى نتائج الفحوصات التي ستجرى مستقبلا ستكشف الخطوات العلاجية التي سيتم اتباعها.

وتضامنت الأندية الإسباني مع بيريزو بعد إعلان النادي الأندلسي للخبر، إذ نشرت أندية إسبانيول وراسينغ سانتاندير وديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو وريال سوسيداد وريال بيتيس رسائل دعم للمدرب.

وعربيا أعلن اللاعب المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي، أحمد حسام "ميدو" تضامنه مع المدرب الأرجنتيني إذ كتب "أرجو لك الشفاء العاجل يا أخي".

يذكر أن وسائل إعلام بريطانية كشفت أن المدرب البالغ من العمر 48 عاما، أخبر لاعبيه بين شوطي مباراة إشبيلية وليفربول بمرضه، وهو الأمر الذي ساهم في عودة الفريق الأندلسي وتسجيل ثلاثة أهداف بعد أن تلقت شباكه ثلاثية في الشوط الأول.