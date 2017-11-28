رسمياً.. الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي مدرباً للمنتخب السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي، لتدريب المنتخب السعودي الأول، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس."
وكان بيزي قد استقال من منصبه كمدير فني لمنتخب تشيلي بعد فشله في قيادة المنتخب للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018، المزمع عقدها في روسيا.
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يذكر أن المنتخب السعودي كان قد الإنجاز المرجو منه بعد أن وصل إلى نهائيات كأس العالم 2018، إثر فوزه على المنتخب الياباني بهدف نظيف، ليتأهل للمحفل العالمي للمرة الخامسة في تاريخه، ولأول مرة من نسخة عام 2006.
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