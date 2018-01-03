كريستيانو رونالدو مستعرضاً جوائزه: لم أتخيّل التقاط صورة كهذه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له الى جانب الكرات والأحذية الذهبية والجوائز التي حصدها حتى الآن، قائلاً إنه لم يكن يتخيل أن يلتقط صورة كهذه يوماً ما.

وقال مهاجم نادي ريال مدريد في تعليقه على الصورة التي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بالوصول إلى القمة، لم أكن أتخيل أبدا أن التقط صورة كهذه." وأضاف "أهدي هذه اللحظة، لعائلتي وأصدقائي وزملائي والمدربين..."

وأهدى رونالدو كل هذه الإنجازات لأنصاره قائلاً: إنها أيضاً لكم.

يذكر أن رونالدو كان قد تُوّج في ديسمبر / كانون الأول الماضي بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل عدد الكرات الذهبية التي حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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كما أنه كان قد ساهم بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ولقب كأس العالم للأندية والسوبر الإسباني والأوروبي، خلال عام 2017.