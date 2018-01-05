هيكتور كوبر: تحقيق لقب كأس العالم ليس مستحيلا ولكن المهمة لن تكون سهلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الأرجنتيني لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، أن سر تألق الفراعة هو "التواضع"، مشيرا إلى أنه أحس بشعور مدرب كرة قدم "الحقيقي" في مصر، كما شدد على أن النجم المصري محمد صلاح، يعتبر نفسه واحدا من المجموعة وهذا ما يجعله متألقا مع المنتخب، ذلك في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال كوبر "أشعر بالرضا الشديد بسبب امتلاك هذه المجموعة من اللاعبين الذين يتحلون بالتواضع، ففي هذه الأيام، من الصعب أن تجد هذه النوعية من اللاعبين، فكل لاعب يعتقد أنه نجم، ونحن نملك نجوما أيضا ولكن الخصائص والتقاليد التي يتحلى بها المنتخب المصري، خلقت لدي شعورا جيدا، فقد أحسست أنني مدرب كرة قدم حقيقي".

وعن الانتقادات التي تعرض لها بسبب الأداء الدفاعي لمنتخب مصر، قال المدرب الأرجنتيني "أول ما لاحظته عند قدومي أن الفريق يفتقد للهوية الدفاعية، كرة القدم الحديثة تتطلب منك أن تلعب بشكل جيد، ما يعني أنك يجب أن تستحوذ على الكرة وتتحرك وتمرر باستمرار، ولكن عليك أيضا أن تدافع جيدا".

وأضاف كوبر "كنت أعرف أننا سنسجل هدفا على الأقل أو هدفين في بعض المباريات، ولكن طموحي كان ألا نستقبل أهدافا، وقد نجح الأمر، ربما لو لم ننجح في التأهل لتعرضنا للانتقاد بسبب اتباع أسلوب دفاعي مبالغ فيه، ولكن الحقيقة تقول أننا لم لنكن لنصل للمونديال بعد غياب 28 عاما".

وعن النجم المصري محمد صلاح، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 أكد المدرب الأرجنتيني أن سر تألق صلاح يعود إلى أنه يرى نفسه كأحد اللاعبين وليس نجم الفريق الأول، وهو ما يدفعه للجري والعمل كباقي اللاعبين فوق أرضية الملعب.

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أما عن مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم قال كوبر "الشعب المصري متحمس بشدة للبطولة لدرجة أنه يتبع عواطفه وحماسه، الجمهور مقتنع أننا سنجتاز دور المجموعات، فقد كنت في السوبر ماركت وقال أحدهم لي أننا نستطيع الفوز بكأس العالم، وبالتأكيد لا يوجد أي قانون يمنعنا من فعل ذلك، لذلك فإننا سنحاول، بالطبع لا أستطيع أن أقول للجماهير أن الأمر مستحيل، ولكن مهمتنا لن تكون سهلة".

يذكر أن كوبر كان قد توج بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2017، بعد قيادته لمنتخب الفراعنة نحو التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.