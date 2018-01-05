متفوقا على أرسنال وباريس سان جيرمان.. مانشستر سيتي يمتلك أكبر "قوة مالية" في أوروبا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يقدم مانشستر سيتي مستوى استثنائيا خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تصدر الترتيب العام بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر يونايتد، ولم يقتصر تألق السيتي على الجوانب الكروية، بل تصدر أيضا قائمة أغنى الفرق الأوروبية وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة "Soccerex".

وأثبتت الدراسة أن السيتي يمتلك أكبر قوة مالية في أوروبا متفوقا على عمالقة القارة، مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، في حين جاء أرسنال في المركز الثاني وباريس سان جيرمان ثالثا، ةغوانغزو الصيني رابعا.

وأخذت الدراسة بعين الاعتبار، ثروة ملاك النادي، شركة أبوظبي للاستثمار، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي اشترت النادي عام 2008، ليصبح الفريق "السماوي"، قوة ضاربة في عالم كرة القدم.

واستثمر ملاك السيتي، مبلغ 781 مليون دولار، في بناء تشكيلة الفريق، وإنشاء بنية تحتية مميزة، بالإضافة إلى العقود الخاصة بحقوق بث مباريات "البرميرليغ" والتي أبرمتها الأندية الإنجليزية بقيمة 8 مليار دولار.

وأعلن "مواطنو مانشستر"، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أن إيراداتهم في موسم 2016 /2017 وصلت إلى 639 مليون دولار، في حين شهد الفريق هبوطا بأرباحه من 27 مليون دولار إلى 1.49 مليون دولار في تلك الفترة.

أما على أرضية الملعب، فاستثمارات مجلس أبوظبي، أتت بثمارها بعد أن حقق الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2011/2012 و2013/2014، كما أن أبناء المدرب الإسباني بيب غواردويلا أصبحوا قريبين من تحقيق اللقب الثالث.

طموح السيتي لن يتوقف عند ألقاب "البريميرليغ"، بل يطمح الفريق للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، للتربع على عرش القارة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.