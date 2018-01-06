رئيس الاتحاد الإماراتي ينتقد نجوم المنتخب: عليهم مراجعة أنفسهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مروان بن غليظة، المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون ذوو الخبرة في النسخة 23 من كأس الخليج والتي شهدت احتلال المنتخب الإماراتي المركز الثاني بعد خسارته من نظيره العُماني بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة، وأكد أن "عليهم مراجعة أنفسهم".

وقال بن غليظة في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية على تويتر للاتحاد الإماراتي "بعض العناصر من أصحاب الخبرة في منتخبنا لم تقدم كل ما لديها أثناء البطولة وعليهم مراجعة مستوياتهم لأن الأسماء وحدها لا تشفع في المباريات الكبيرة".

وأضاف رئيس الاتحاد الإماراتي "مجاملة النجوم لن توصلنا إلى مكان أبدا ولا بد من محاسبة المقصرين"، وتابع حديثه قائلا "محاسبة النجوم وتجهيزهم للمنتخب تبدأ من الأندية".

وقال بن غليظة أيضا "استفدنا من العديد من الدروس خلال البطولة من أجل آسيا 2019، في مقدمتها أنه على النجوم مراجعة أنفسهم جيدا"، وتابع "المجاملة لن تفيد في تطوير المنتخب والشباب هم أهم مكاسبنا في هذه البطولة".

ولم يقدم نجوم "الأبيض" المستويات المتوقعة منهم في كأس الخليج، إذ لم يساهم النجم عمر عبد الرحمن في صناعة أي هدف للمنتخب في البطولة، كما أن الهجوم الإماراتي بقيادة علي مبخوت وأحمد خليل لم يسجل سوى هدف وحيد في البطولة من ركلة جزاء.

يذكر أن المنتخب الإماراتي بلغ نهائي البطولة دون تلقي أي هدف وأنهى المسابقة بشباك نظيفة، لكن العقم الهجومي أشعل غضب الجماهير الإماراتية وأثار مخاوفها على مستوى مفاتيح اللعب في منتخب بلادها.