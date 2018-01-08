العقدة تتواصل.. الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية ويتصدر مؤقتا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح الأهلي غريمه التقليدي، الزمالك، بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، لتتواصل عقدة الزمالك، الذي لم ينجح بالفوز على الأهلي في الدوري منذ 11 عاما، وليقفز فريق القلعة الحمراء إلى صدارة الدوري مؤقتا، بانتظار مواجهة الإسماعيلي والنصر، الثلاثاء.

فعلى أرضية ملعب القاهرة، ودون حضور جماهيري، تقدم الأهلي مبكرا عند الدقيقة الثالثة عبر مؤمن زكريا، قبل أن يتحصل الزمالك على ركلة جزاء أهدرها اللاعب باسم مرسي عند الدقيقة 33، لتشكل نقطة تحول في المباراة.

عاقب الأهلي غريمه، بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 42، من ركلة جزاء نفذها النجم عبد الله السعيد، لينتهي الشوط الأول بتفوق أهلاوي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أطلق الأهلي رصاصة الرحمة على الزمالك وسجل الهدف الثالث في مرماه عبر اللاعب المغربي وليد أزارز، عند الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لفريق القلعة الحمراء.

وبهذا الفوز، وصل الأهلي إلى نقطته رقم 39، ليحتل الصدارة متفوقا على الإسماعيلي بفارق نقطتين مؤقتا، ومع تبقي مباراة مؤجلة له، في حين تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ28، في المركز الرابع الذي أصبح مهددا من قبل نادي إنبي.

يذكر أن هذا هو الفوز رقم 43 للأهلي على الزمالك في الدوري، في حين استمرت عقدة الفريق الأحمر والأبيض، الذي لم ينجح بالفوز على غريمه في الدوري منذ عام 2007.