برشلونة يقدم كوتينيو أمام جماهير الفريق في ملعب "كامب نو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم برشلونة لاعبه البرازيلي الجديد، فيليبي كوتينيو، على أرضية ملعب "كامب نو" بعد ان نجح في شرائه مقابل 192 مليون دولار، ليصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد مواطنه نيمار دا سيلفا، ليستعرض كوتينيو مهاراته امام الجماهير الحاضرة.

بدأ كوتينيو مسيرته مع فريق فاسكو دي غاما البرازيلي عام 1999، وتدرج في فئاته السنية حتى وصل الفريق الأول وانتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي عام 2008 قبل أن يعود معارا إلى ناديه السابق ويبقى في صفوفه حتى عام 2010.

حط كوتينيو رحاله في نادي إسبانيول، الغريم التقليدي لبرشلونة في إقليم كتالونيا، على سبيل الإعارة أيضا، وذلك عام 2012، قبل أن ينتقل بشكل رسمي من إنتر ميلان إلى ليفربول عام 2013.

تألق النجم البرازيلي مع "الريدز"، ليلمع اسمه كأحد أفضل صناع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليلفت أنظار برشلونة وينتقل إلى صفوفه في يناير/كانون ثاني الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن كوتينيو يعاني من إصابة قد تبعده عن الملاعب لمدة 20 يوما، وذلك بعد أن أجرى الفحوصات الطبية في كتالونيا.