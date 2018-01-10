ما هي الجنسية العربية الأكثر حضورا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يشارك تسعة لاعبين عرب مع أندية مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، ويتألق منهم النجم المصري محمد صلاح ونظيره الجزائري رياض محرز، بالإضافة إلى المصري الآخر أحمد حجازي، والمغربي سفيان بوفال، فما هي الجنسية العربية الأكثر حضورا في "البريميرليغ"؟

مصر

مصر هي الدولة العربية الأكثر حضورا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إذ يلعب صلاح لليفربول وحجازي لويست بروميتش ألبيون، ومحمد النني لأرسنال ورمضان صبحي لستوك سيتي.

خاض اللاعبون المصريون 63 مباراة بالمجموع وسجلوا 20 هدفا، خلال الموسم الحالي، إذ لعب صلاح 21 مباراة وسجل 17 هدفا، وخاض حجازي 22 مباراة وسجل هدفا وحيدا، في حين لعب صبحي 15 مباراة وسجل هدفين، وشارك النني في خمس مباريات ولم يسجل أي هدف.

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الجزائر

يشارك لاعبان من الجزائر في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي مع نفس الفريق، ليستر سيتي، وهما رياض محرز وإسلام سليماني، لتحتل الجزائر المركز الثاني.

خاض اللاعبون الجزائريون 34 مباراة في "البريميرليغ"، وسجلوا ثمانية أهداف، إذ شارك محرز في 22 مباراة وسجل سبعة أهداف، في حين لعب سليماني 12 مواجهة وسجل هدفا وحيدا.

المغرب

يرتدي لاعبان من المغرب قمصان أندية إنجليزية خلال الموسم الحالي، وهما لاعب ساوثهامبتون سفيان بوفال، وعبد الحميد صبري لاعب نادي هدرسفيلد تاون.

لعب المغاربة 22 مباراة خلال الموسم الحالي، وسجلوا هدفين، إذ شارك بوفال في 18 مباراة وسجل هدفين، في حين شارك صبري في أربع مباريات دون أن يسجل أي هدف.

تونس

يشارك لاعب تونسي واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو لاعب نادي ليستر سيتي، يوهان بن علوان، لكنه لم يشترك في أي مباراة مع فريقه خلال الموسم الحالي، رغم أنه لعب 11 مباراة الموسم الماضي كقلب دفاع مع الثعالب.