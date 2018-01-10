السعودية تواجه ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا استعدادا لكأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، عن برنامج المنتخب السعودي التحضيري لكأس العالم 2018 في روسيا، والذي سيواجه خلاله منتخبات أوروبية كبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا، كما سيلتقي بالعراق في مدينة البصرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقسم عزت برنامج الأخضر إلى خمس مراحل، إذ سيقيم معسكرا في العاصمة السعودية، الرياض، في المرحلة الأولى التي ستنطلق في 21 يناير/كانون ثاني الجاري، دون أن يخوض المنتخب أي مباراة ودية.

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أما المرحلة الثانية، فستكون بين 21 و27 فبراير/شباط المقبل، وستتخللها مباراة ودية أمام المنتخب العراقي في مدينة البصرة العراقية، وذلك بناء على طلب رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، الذي حث الأخضر على مواجهة العراق من أجل دعم رفع الحظر عن استقبال الملاعب العراقية للمباريات الرسمية.

وفي المرحلة الثالثة ستمتد بين 15 و27 مارس/آذار، سينتقل الأخضر السعودي إلى إسبانيا، حيث سيواجه المنتخب السعودي نظيريه الأوكراني والبلجيكي في يومي 23 و27 من مارس/آذار.

سيخوض الأخضر السعودي مباراتين وديتين خلال المرحلة الرابعة التي ستقام في الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان، وستمتد حتى 15 مايو/أيار من العام الجاري.

أما المرحلة الخامسة والأخيرة، فسيلتقي خلالها المنتخب السعودي بنظيره الألماني والإيطالي، بالإضافة إلى منتخب البيرو، وستنطلق هذه المرحلة في 19 مايو/أيار.