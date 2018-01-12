شاهد الصور الأولى لدخول العائلات إلى ملعب الملك عبد الله في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت هيئة الرياضة السعودية والنادي الأهلي السعودي صورا لتوافد العائلات إلى ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز بمدينة جدة، لحضور مباراة الأهلي والباطن، في حدث هو الأول في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت الهيئة قد خصصت 14 ألف مقعد في الطبقة الخامسة من الملعب للعائلات من أجل متابعة المباراة ضمن مباريات الأسبوع 17 للدوري السعودي.

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وخصصت بوابات خارجية وداخلية محددة لدخول العائلات إلى الملعب، بعد أن أصدر رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، قرارا يسمح للعائلات بحضور مباريات الدوري في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وكانت الجماهير الكروية السعودية قد أطلقت وسما على موقع تويتر "الشعب يرحب بدخول النساء للملاعب"، في إشارة إلى ترحيبهم بالحضور النسائي في ملاعب السعودية.

يذكر أن مباراة الأهلي والباطن، ستدخل التاريخ كأول مباراة تشهد حضورا جماهيريا من العائلات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.