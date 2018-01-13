تركي آل الشيخ يمنح الأهلي المصري مكافأة مالية على فوزه بالسوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن النادي الأهلي المصري عن تلقيه مكافأة من قبل رئيسه الشرفي، ورئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بعد الفوز بالسوبر على حساب فريق المصري البورسعيدي، الجمعة.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن "تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي يهدي النادي 2 مليون جنيه بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري".

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وكان مصدر خاص قد كشف لـCNN أن اجتماعا سريا عقد في العاصمة السعودية، الرياض، بين آل الشيخ ورئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، نتج عنه الاتفاق على إبرام صفقة عالمية للفريق الأحمر.

تم تعيين رئيس هيئة الرياضة السعودية، رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، ومنذ ذلك الحين بدأ التعاون بين آل الشيخ والخطيب على إبرام الصفقات وإنشاء مشاريع تخدم الفريق المصري.

يذكر أن الأهلي كان قد فاز على المصري في بطولة السوبر التي أقيمت في مدينة العين الإماراتية، بهدف نظيف، ليحقق لقبه العاشر في هذه البطولة.