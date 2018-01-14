حكاية مونديال 1954.. ألمانيا تتوج باللقب في ليلة "معجزة برن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقيمت النسخة الخامسة من كأس العالم في سويسرا، وتوج المنتخب الألماني بلقبه العالمي الأول في المباراة النهائية التي عرفت بـ"معجزة برن"، كما شهدت هذه النسخة المشاركة الأولى لعدة منتخبات بالمونديال، مثل تركيا وكوريا الجنوبية وإسكتلندا.

الدولة المستضيفة

تم اختيار سويسرا لاستضافة نسخة عام 1954 من كأس العالم، في 22 يوليو/تموز من عام 1946، إذ كان يجب أن تقام هذه النسخة في أوروبا، بعد أن أقيم كأس العالم 1950 في البرازيل.

الدول المشاركة

كانت هذه هي النسخة الأولى التي لا تشهد انسحاب أحد المنتخبات المشاركة، فوصل 11 منتخبا من أوروبا بالإضافة إلى المنتخب السويسري، كما شاركت الأوروغواي بصفتها بطلة للنسخة السابقة، وانضمت لها البرازيل والمكسيك، وكوريا الجنوبية من آسيا.

وصلت تركيا وإسكتلندا وكوريا الجنوبية للمرة الأولى في تاريخها إلى كاس العالم في تلك النسخة وغادرت جميعها من الدور الأول للبطولة.

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المجموعات

قسم الـ16 منتخبا على أربع مجموعات، ضمت الأولى البرازيل ويوغوسلافيا وفرنسا المكسيك، وتأهل المنتخب البرازيلي واليوغوسلافي، في حين جاءت المجر وألمانيا الغربية وتركيا وكوريا الجنوبية في المجموعة الثانية، وتأهل المنتخبان الألماني والمجري، في حين تأهلت أوروغواي والنمسا من المجموعة الثالثة وخرج منتخبا تشيكوسلوفاكيا وإسكتلندا، في الوقت الذي بلغت فيه إنجلترا وسويسرا الدور الثاني وخرجت إيطاليا وبلجيكا من المجموعة الرابعة.

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الأدوار الإقصائية

تأهل منتخبات ألمانيا الغربية والنمسا والمجر وأوروغواي لدور نصف النهائي ألمانيا والمجر المباراة النهائية وحققت النمسا المركز الثالث على حساب أوروغواي.

معجزة برن

لعبت المباراة النهائية على أرضية ملعب "وانكدورف" في العاصمة السويسرية، برن، وتقدم المنتخب المجري بهدفين في أول ثماني دقائقا، قبل أن تعود ألمانيا وتقلب الطاولة بتسجيل ثلاثة أهداف، لتتوج بلقبها التاريخي الأول في كأس العالم في الليلة التي سمية بليلة "معجزة بيرن".