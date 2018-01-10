حكاية مونديال 1938.. إيطاليا بطلة النسخة الأخيرة قبل الحرب العالمية الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استضافت فرنسا النسخة الثالثة من كأس العالم، وهي الأخيرة قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتوج المنتخب الإيطالي باللقب بعد ان فاز على المجر في المباراة النهائية، إثر رسالة مزعومة من رئيس الوزراء الإيطالي حينها وزعيم الحزب الفاشي، بينيتو موسوليني، جاء فيها "النصر أو الموت".

غضب أمريكي جنوبي من اختيار فرنسا

تم اختيار فرنسا على حساب ألمانيا والأرجنتين لاستضافة البطولة، وهو الأمر الذي أغضب الدول الأمريكية الجنوبية، التي شعرت بالظلم، لأن هذه النسخة كان يجب أن تقام على أراضيها بعد أن أقيمت بطولة عام 1934 في دولة أوروبية، إيطاليا، ليقرر منتخبا الأرجنتين وأوروغواي عدم المشاركة في هذه النسخة.

انسحاب النمسا وإبعاد إسبانيا

أقيمت البطولة في ظروف سياسية حرجة كانت تعيشها القارة الأوروبية، التي كانت على أعتاب اندلاع الحرب العالمية الثانية، ما أدى لانسحاب المنتخب النمساوي الذي تأهل من التصفيات، بسبب انضمام النمسا لألمانيا، ما جعل بعض اللاعبين النمساويين يرتدون قميص المنتخب الألماني، في حين رفض قسم آخر منهم اللعب تحت اسم الدولة المتحدة في المونديال، ليبقى مقعد النمسا شاغرا في البطولة.

أما إسبانيا، فتم استبعادها من المشاركة في هذه النسخة بسبب اندلاع حرب أهلية فيها، بين عامي 1937 و1938.

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الدول المشاركة

بعد انسحاب النمسا، تقلص عدد المنتخبات المشاركة في نسخة عام 1938، إلى 15 منتخبا، 12 منتخبا أوروبيا، مع تأهل فرنسا وإيطاليا تلقائيا، لأن الأولى كانت الدولة المستضيفة والثانية كان منتخبها حاملا للقب، وانضمت لهما كل من بولندا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر والنرويج ورومانيا والسويد وسويسرا.

أما من خارج القارة، فشارك كل من المنتخب البرازيلي والكوبي، بالإضافة إلى إندونيسيا، التي كانت تسمى جزر الهند الشرقية الهولندية، وكانت هذه المشاركة الوحيدة لكوبا وإندونيسيا في المونديال.

نظام البطولة

لعبت البطولة بنظام خروج المغلوب، وقد كانت آخر بطولة تلعب بهذا النظام قبل إعادة تطبيق المجموعات في الدور الأول، وكان يحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين بحال التعادل ثم يلعبان مباراة إعادة إذا بقي التعادل سيد الموقف.

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ربع النهائي والمربع الذهبي

وصلت ثمانية منتخبات إلى ربع النهائي، وهي إيطاليا وفرنسا والبرازيل وتشيكوسلوفاكيا والمجر وسويسرا والسويد وكوبا، قبل أن تعبر كل من إيطاليا والبرازيل والمجر والسويد إلى نصف النهائي.

النهائي ورسالة موسوليني المزعومة

وصل منتخبا إيطاليا والمجر إلى المباراة النهائية، وأثيرت شائعات حينها أن موسوليني أرسل رسالة للاعبي منتخب بلاده، جاء فيها "النصر أو الموت"، لكن أحد لاعبي المنتخب الإيطالي في 1لك الوقت نفى صحة هذه الشائعات وأكد أن رئيس وزراء إيطاليا حفزهم دون تهديد.

نجح "الزوريالأزوري" في حسم المباراة النهائية لصالحه، بأربعة اهداف مقابل هدفين، ليصبح المنتخب الوحيد الذي يحقق اللقب العالمي في نسختين متتاليتين في تاريخ المونديال كما أصبح مدربه فيتوريو بوتزو الوحيد الذي يفوز بلقب كأس العالم في نسختين متتاليتين.