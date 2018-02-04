تركي آل الشيخ: الأندية الإسبانية طلبت اللاعبين السعوديين.. ولم نفشل في قضية "الأراضي المحايدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عن أن الأندية الإسبانية التي تعاقدت مع اللاعبين السعوديين، اختارتهم حسب حاجتها لهم، وذلك خلال إجابته على أسئلة متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وسأله أحد المتابعين عما إذا كانت الأندية الإسبانية هي التي اختارت لاعبين سعوديين بعينهم أم أن الهيئة هي التي عرضت خدماتهم، ليجيب آل الشيخ قائلا "الأندية الإسبانية طلبتهم حسب احتياجاتها".

وعن توقعاته لهداف الدوري السعودي خلال الموسم الجاري، أكد آل الشيخ أنه يرشح المهاجم السوري للنادي الأهلي، عمر السومة، كما كشف أنه كان يشجع الهلال سابقا أما الآن فأصبح يشجع المنتخب السعودي فقط.

وعن حضور العائلات في مدرجات الملاعب السعودية، سأله أحد المتابعين عن المدن التي ستشهد حضور العائلات، بعد الرياض وجدة والدمام، ليجيب رئيس الهيئة العامة للرياضة، بأن كل مدن المملكة ستشهد حضور العائلات.

أما بشأن نظام الخصخصة في الرياضة السعودية، فكشف آل الشيخ عن أن هذا النظام سيطبق بعد عامين، كما نفى أن يكون الاتحاد السعودي قد فشل في قضية "الأراضي المحايدة" في مواجهات الأندية السعودية والقطرية في دوري أبطال آسيا.