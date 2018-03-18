عمرو أديب يصف محمد صلاح بـ "الفرعون توت عنخ صلاح".. وهذا ما قاله بعد تألق النجم المصري مع ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد الإعلامي عمرو أديب، باللاعب الدولي المصرى محمد صلاح، واصفاً إياه بـ"الفرعون توت عنخ صلاح"، لأدائه المميز مع فريقه نادي ليفربول أمام واتفورد ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال عمرو أديب، في مقدمة برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E: "لو كنت حلفتلك على مصحف من شهر مش من سنة، أن هداف الدوري الإنجليزى سيكون مواطناً مصرياً، كنت هتضرب كف على كف وتقولي إلعب يلا."

وكان النجم المصري قد حطّم عدة أرقام قياسية خلال مباراة فريقه السبت، في الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل رباعية، "سوبر هاتريك"، في مرمى الفريق الأصفر.

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عمرو أديب تابع مدحه لصلاح قائلاً: "شغل وفن غير طبيعى.. والراجل ده ربنا بيحبه.. والمصريين بيحبوه.. والراجل ده ساحر.. وعمل للمصريين بهجة غير طبيعية فى يوم بهجة لهم."

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يسجل فيها لاعب مصري وعربي هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، وأول لاعب يسجل رباعية مع ليفربول في موسم واحد منذ عام 2013 حين سجل الأوروغوياني لويس سواريز هذا العدد من الأهداف.

صلاح قال معلقاً على أدائه عقب المباراة، إنها "ليست مسألة أرقام بالنسبة لي بل هدفي دائما هو خدمة ليفربول في كل مباراة من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث."