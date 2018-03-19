بعد سجوده في الملعب.. الداعية عائض القرني يشكر النجم المصري محمد صلاح على حسن تمثيله للإسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه عائض القرني، الداعية الإسلامي السعودي، رسالة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، شكره فيها على حسن تمثيله الدين الإسلامي في المحافل الدولية.

تعليقات القرني جاءت بعد تألق النجم المصري أمام واتفورد، وتسجيله 4 أهداف "سوبر هاتريك"، لتكون المرة الأولى التي يسجل فيها لاعب مصري وعربي هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي.

وأبدى القرني في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر إعجابه بسجود صلاح في ملعب أجنبي عقب تسجيله الأهداف.

وأضاف أن سجود صلاح يدل على أن "العظمة والعزة والعبودية لله وحده،" مضيفاً أن ما يفعله ربما "أفضل من مئة أو ألف محاضرة" على حد وصفه، داعياً متابعيه الى أن يشكروه.

يذكر أن المدرب الألماني لليفربول، يورغن كلوب، كان قد عبّر عن سعادته بمستوى صلاح عقب مباراة يوم السبت، مشيراً إلى أن الفرعون المصري يسير على خطوات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.