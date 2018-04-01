شاهد.. حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد يرقص فرحاً بعد فوز جواده "ثندر سنو" بكأس دبي العالمي للخيول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول عدد من النشطاء والإعلاميين في الإمارات مقطع فيديو يظهر احتفال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بفوز حصانه "ثاندر سنو" التابع لإسطبلات "غودلفين"، بالنسخة 23 من كأس دبي العالمي للخيول 2018.

وبيّن المقطع الشيخ محمد وهو يرقص فرحاً أمام منصة التتويج بعد نهاية السباق يوم السبت.

وكان حاكم دبي قد علق عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً إن "كأس دبي العالمي محطة للخيل والسرعة والقوة.. تستحق دولة بسرعة الإمارات هذا الحدث."

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كما وصف الحدث الأقوى في العالم نظراً لمشاركة العديد من الجنسيات فيه.

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يذكر أن كأس دبي العالمي للخيول ينقسم إلى تسعة أشواط، تتراوح جوائزها بين مليون و10 ملايين دولار ويختلف رعاتها، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الكأس 30 مليون دولار.

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