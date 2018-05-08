فهد المولد يصبح أول لاعب سعودي يشارك بالدوري الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح النجم فهد المولد، لاعب ليفانتي والمعار من اتحاد جدة، أول لاعب سعودي يشارك بشكل رسمي في مباراة بالدوري الإسباني الدرجة الأولى.

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مشاركة المولد جاءت في مباراة فريقه ليفانتي أمام ليغانيس الإثنين، حيث دخل عند الدقيقة 80 بدلًا من إينيس بردهي، وكانت النتيجة 3-0 لصالح فريقه، وقد انتهت على نفس النتيجة.

وكان اللاعب السعودي فهد المولد قد دخل في أواخر فبراير ضمن القائمة التي تم استدعاءها للمشاركة في مباراة فريق ليفانتي أمام ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، للمرة الأولى منذ انتقاله للفريق الإسباني.

يشار الى أن عدة اندية إسبانية أبرمت عقود إعارة مع عدد من اللاعبين السعوديين، مطلع العام الجاري، وقد كانت الجماهير السعودية تنتظر مشاركة نجومها مع فرقهم، خصوصا أولئك الذين يلعبون مع أندية الدرجة الأولى.