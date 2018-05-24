تركي آل الشيخ يتنحى عن الرئاسة الشرفية للأهلي المصري.. ويوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الخميس، تنحيه عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وذلك بعد سلسة من الجدل والانتقادات التي اتهمته بالتدخل في إدارة النادي وكرة القدم المصرية.

وقال تركي آل الشيخ، في بيان، عبر حسابه على فيسبوك، إنه "على مدار شهور مضت شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت كان النادي الأهلي وما زال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائماً في وجداني".

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وأضاف تركي آل الشيخ: "كنت حريصاً أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي، وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، ويتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبة لي".

وتابع بالقول إنه "أمر أحزنني كثيراً ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شيء.. إلا انني اليوم أجد نفسي مضطراً أن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعياً المولى عز وجل أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم".