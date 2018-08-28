تركي آل الشيخ عن أزمة محمد صلاح: الغرور مقبرة النجوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الإثنين، على أزمة اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بأسلوب غير واضح بدأ بانتقاد اللاعب المصري ثم عاد ليقول إنه "مع صلاح".

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته على فيسبوك: "بصفتي رئيس الاتحاد العربي كل الدعم لاتحاد الكرة المصري... الغرور مقبرة النجوم... لم أستطع اكمال المقطع من الفلسفة والغرور... منتخب مصر ٢٣ أسد!"، مثيرا موجة من التعليقات المنتقدة لما كتبه والمدافعة عن صلاح.

وفي تدوينة لاحقة على صفحته، قال تركي آل الشيخ: "على فكرة أنا مع صلاح"، مضيفا أن ما قاله هو من أجل إثارة عناد الجماهير لتغيير اتحاد الكرة.

وكان تركي آل الشيخ أثار موجة أخرى من الجدل بسبب تعليقه حول تمنياته بعدم مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر أمام نظيره السعودي قبل بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا.

بصفتي رئيس الاتحاد العربي كل الدعم ل اتحاد الكورة المصري ... الغرور مقبرة النجوم ... لم استطع اكمال المقطع من الفلسفة والغرور ... منتخب مصر ٢٣ اسد ! Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, August 27, 2018