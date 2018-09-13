دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن، الذي يشغل حاليا منصب مدير الكرة بفريق بيراميدز المصري، اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام بالدوري الممتاز في بلاده بـ"استدعاء نفسيين متخصصين" لـ"تأهيل حكام" الساحرة المستديرة.

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وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب حسن، الخميس: "نصيحة لاتحاد الكرة ولجنة الحكام حتى نرتقي بعد كل الأخطاء التحكيمية والضغوط التي يتعرض لها الحكام؛ يجب عمل محاضرات للتأهيل النفسي باستدعاء نفسيين متخصصين لتحمل الضغوط".

وأضاف حسن أن "هذا علم ويحدث في جميع أندية العالم مع اللاعبين والمدربين؛ حتى لا يصطاد أصحاب النوايا السيئة في المياة العكرة"، حسب قوله.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك فريق بيراميدز، قد طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، بالتدخل والنظر فيما يحدث بالدوري العام الممتاز لكرة القدم في مصر، وبصفة خاصة مع فريقه الذي امتكله مؤخرا تحت اسم نادي بيراميدز.

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وانتقد آل الشيخ "الظلم التحكيمي" الذي يتعرض له فريقه خلال مباريات الدوري العام في مصر، متحدثا في مداخلة هاتفية عبر قناة "بيراميدز" بعد لقاء ناديه مع منافسه الجونة وتعادلهما بهدف لكل فريق، ليطالب خلال كلامه بـ"العدالة التحكيمية" لجميع الفرق المصرية.