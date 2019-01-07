دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، إنه يتابع مباريات كأس آسيا لكرة القدم عبر القناة القطرية "بي ان سبورت" وذلك احتراما لحقوق الملكية الفكرية ورفض "للتهكير" مؤكدا أن هذا موقف الدولة في هذا الشأنـ ولا يوجد بيان رسمي بأن هذه القناة الرياضية تدعم الإرهاب.

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جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحته بتويتر رد فيها على مغردين، حيث قال: "نعم أتابع المباريات عبر الناقل الرسمي لأنني أحترم حقوق الملكية الفكرية ولا أؤيد التهكير وانتهاك الحقوق وهذا موقف الدولة أعزها الله بالمناسبة".

وتابع قائلا: "هذا هو موقف الدولة فقد اصدرت أكثر من بيان توضح فيه انها تحترم حقوق الملكية الفكرية وأنها ضد القرصنة وصادرت الآلاف من الأجهزة المقرصِنة.. لمشاهدة كأس آسيا هناك طريقتين:- إمّا أن تتابعها عن طريق الناقل الرسمي وإمّا أن تتابعها عبر البي آوت وأفضل الرسمي للأسباب التي ذكرتها، والأكيد أنني لوكنت أتابعها عبر بي آوت لانتقدت اعتدائي على الحقوق وتأييدي للقرصنة ولا أتوقع منك غير هذا فلستَ محايدًا بالنسبة لي كما أنا بالنسبة لك!"

وأضاف: "كيف تقول الآن دعنا من القرصنة وأول رد منك كان يسأل مستنكرًا متابعتي للبطولة عبر الناقل الرسمي وليس الناقل المقرصِن؟!!!! أما ما تدعيه أن الدولة قالت أن بي ان سبورت تدعم الإرهاب فهو مضلل.. أعطني البيان الذي يقول بي ان سبورت تدعم الإرهاب.. قطر دعمت الإرهاب؟ نعم دعمته وتدعمه .."

وأدرف: "وحظرت البي ان للسبب ذاته:- وهوأن الجزيرة منصة اعلامية للإرهابيين هذا ما يفهم من البيان وهذا صدر بعد تهجم البي ان سبورت على السعودية في امور سياسية وبشكل سافر عبر برامج تحليلية في كأس العالم الفائت وانظر للتاريخ باختصار اذا كان هناك بطولة تهمني ساتابعها عبر الناقل الرسمي أيًا كان".