نشر الأربعاء ، 16 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "قريبا".. كلمة كتبها رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ، في إطار الحديث عن صفقات ناديه بعد نشره صورة وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز.

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وفي صفحته عبر موقع "فيسبوك"، كتب تركي آل الشيخ قبل اللقاء المرتقب لفريقه مع نادي الزمالك الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز المصري لكرة القدم: "خورخي مينديز... سأنهي مع مكتبه صفقة قريبا لبيراميدز".

وخورخي مينديز وكيل لعدد من اللاعبين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب بقميص فريق يوفنتوس الإيطالي.

ووجّه تركي آل الشيخ رسالة إلى المدير الفني لفريق بيراميدز، مطالبا إياه بـ"الفوز في المباراتين القادمة وتعويض النقاط"، قائلا: "لن أرضى بأقل من ٣ أهداف في الزمالك".

طالبت الكابتن حسام والاعبين بالفوز في المباراتين القادمة وتعويض النقاط ... لن ارضى باقل من ٣ اهداف في الزمالك! Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Tuesday, January 15, 2019

وتباينت ردود فعل متابعي تركي آل الشيخ متسائلين عن اسم اللاعب الذي سينضم إلى صفوف بيراميدز؛ خاصة مع تشابه الأمر مع صفقة اللاعب عبدالله السعيد التي تم الكشف عنها قبل ساعات من لقاء النادي الأهلي المصري، وانتهت المباراة بخسارة الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ليرد تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع "فيسبوك" على متابعيه: "مش شرط اللاعب يكون خورخي مينديز وكيله"، على حد تعبيره.