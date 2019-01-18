اللاعب الإسرائيلي دبور ينهي جدل انضمامه لليفربول وموقف محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقع لاعب كرة القدم الإسرائيلي، مؤنس دبور، عقدا لمدة أربع سنوات مع نادي إشبيلية الإسباني، لينهي بذلك الجدل الواسع الذي دار على مواقع التواصل الاجتماعي واحتمال انضمامه لنادي ليفربول الإنجليزي والتكهنات التي رافقت ذلك حول رد فعل نجم ليفربول، اللاعب المصري، محمد صلاح.

وذكرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة للخارجية الإسرائيلية في تغريدة: "النجم الإسرائيلي مؤنس دبور وقع على عقد لمدة 4 سنوات في نادي أشبيلية الإسباني مقابل 14 مليون يورو. يعتبر دبور بعد هذه الصفقة أغلى لاعب إسرائيلي. أحرز اللاعب ابن مدينة الناصرة شمال اسرائيل 20 هدفا في 30 مباراة شارك بها هذا الموسم.. مبروك!"

ويذكر أن عدة صحف، منها ميرور البريطانية وآس الإسبانية وجيروزاليم بوست الإسرائيلية تداولت تقارير رغبة نادي ليفربول بضم اللاعب الإسرائيلي دبور، المحترف في نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، وأن اللاعب المصري محمد صلاح يرفض انضمام لاعب إسرائيلي إلى ليفربول وأنه قد يغادر ناديه إذا تم التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي.

01:02 محمد صلاح لـCNN: لا أقبّل الأرض بل أحمد الله

وفي الوقت الذي لم يصدر أي تصريح رسمي حينها من ليفربول أو صلاح أو دبور حول إمكانية التعاقد مع الأخير، أثارت تلك التقارير الإخبارية موجة من الجدل موجة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعلق إسرائيل بالعربية في تغريدة سابقة: "يؤسفنا أن نرى أن هناك أشخاصاً يشجعون رحيل محمد صلاح عن ليفربول في حال انضمام اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى الفريق".