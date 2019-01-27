"شبكة التواصل الإنساني".. محمد صلاح يفسر تغريدته "المبهمة"

نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف النجم المصري محمد صلاح، عن سر تغريدته "المبهمة" والتي نشرها الثلاثاء الماضي قبل أن يختفي على مواقع التواصل الاجتماعي ويعود الجمعة.

ونشر النجم المصري فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بعنوان: "التواصل الحقيقي" بعد أن كان قد قال في التغريدة المبهمة: "قرار 2019: حان وقت التواصل الحقيقي".

ويُظهر الفيديو، الذي يشكل أيضا إعلانا لشركة DHL الألمانية، عددا من الفنانين والرسامين الذين حاولوا الوصول لصلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبشتى طرق التواصل الأخرى لكنهم لم يصلوا له.

وقامت DHL في الفيديو بتوصيل الأعمال التي قام بها الفنانون مثل تمثال لصلاح وصورة من الورق ورسمة تظهر قميصه في ليفربول، للنجم المصري الذي بُهر بها.

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وقال صلاح: "السوشال ميديا حاجة كويسة، لكن لما تشوف حاجة وتلمسها بإيدك بيبقى الموضوع مختلف تماما، بتبقى متصل بيها بمشاعرك وبعقلك، مش صورة عادية وخلاص شفتها مرة ومشيت".

وجاءت الرسالة في نهاية الفيديو التي أراد النجم المصري أن تصل لمتابعيه ومفادها: "تواصل مع أي حد يهمك. شبكة التواصل الإنساني"، والتي تشكل تفسيرا لما جاء في تغريدته التي "كانت مبهمة".

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يذكر أيضا أن صلاح اختفى عن مواقع التواصل وأغلق جميع حساباته على فيسبوك وإنستغرام وتويتر الثلاثاء، قبل أن يعود مجددا الجمعة، بصورة تظهره وهو يقوم بفتح هدية وصلتها له الشركة الألمانية.