دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن فوز المنتخب القطري على المنتخب الإماراتي في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، ضمن بطولة كأس آسيا، كان متوقعا، واصفا المنتخب القطري بأنه "منتخب أممي".

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال: "كان واضحا أن المنتخب الاممي لدولة قطر أكثر لياقة ومهارة من منتخب الامارات.. ولذلك النتيجة متوقعة...انا فقط كنت اتساءل.. المبالغ التي كانت تصرف على من نسميهم المحترفين.. ما شفناهم محترفين اليوم ولكنهم لاعبين عاديين جدا".

وأضاف: "أنا لست مع تخطيط استيراد اللاعبين كما تفعل قطر.. ولكن صناعة اللاعبين المواطنين اللي يرتقي مستواهم لمستوى الفوز بالبطولات.. على العموم هاردلك للإمارات ومبروك لغانا والسودان وإيران والعراق على الفوز".

وتابع قائلا: "الجمهور اذا غاب عن المدرجات قالوا... لأن الجمهور ما يدعمك مستوى لعبك لا يكون على المستوى المطلوب...اذا حضر الجمهور...قالوا...الجمهور عمل ضغط نفسي وشحن على اللاعبين... صلوا على النبي هناك أمر يحتاج ان يناقش... التخطيط الرياضي المستقبلي المفقود".

ويذكر أن المنتخب القطري تمكن من تجاوز المنتخب الإماراتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2019، ليلاقي بذلك المنتخب الياباني في المباراة النهائية.