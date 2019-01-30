بعد الصافرة.. تعرف على تقييم منتخبك بكأس آسيا 2019 حتى الآن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الثلاثاء، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بفوز المنتخب القطري وبلوغه الدور النهائي لبطولة آسيا 2019 مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل فوزا للكرة الخليجية والعربية.

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وأشاد أمير الكويت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد بـ"بمستوى الأداء الفني الرفيع الذي قدمه الفريقان الشقيقان المتنافسان في هذه البطولة وبالروح الرياضية العالية التي تحلى بها الفريقان".

وتمنى أمير الكويت أن "يتوج هذا الفوز بحصول دولة قطر الشقيقة على كأس أمم آسيا"، متمنيا "لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدوام الصحة وموفور العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار".

ويذكر أن المنتخب القطري تمكن من تجاوز المنتخب الإماراتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2019، ليلاقي بذلك المنتخب الياباني في المباراة النهائية.