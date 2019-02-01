مدرب منتخب قطر: الهدف الأول أمام اليابان منحنا الأفضلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مدرب المنتخب القطري، فيلكس سانشيز، إن تسجيل المنتخب الهدف الأول في المباراة أمام اليابان، أعطاهم الأفضلية، ومن ثم ساهم تسجيلهم لهدف ثان في منحهم المزيد من الثقة.

وقال سانشيز في لقاء سريع لموقعنا عقب المباراة: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، وفي مرحلة ما حاول المنتخب الياباني العودة للعب بشكل أفضل، ولكننا في النهاية حصلنا على النتيجة التي نستحق."

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وتابع سانشيز قائلا: "حاولنا أن ندافع بصلابة، ورغم ذلك تمكن المنتخب الياباني من تسجيل هدف، ولكنه فريق لم يستسلم، وحاول الضغط على مرمانا، إلا أن الهدف الثالث لنا هو الهدف الذي منحنا اللقب."

وحول استبدال اللاعب كريم بوضياف، قال المدرب: "جميع اللاعبين في المنتخب جاهزون لدعم الفريق الذي يلعب على أرض الملعب، جميع اللاعبين الـ 23 هم جزء من هذا النجاح. أنا سعيد لأجل جميع اللاعبين، فهم يستحقون الفوز، وأتمنى أن يداوموا على هذا النجاح."

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