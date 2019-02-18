دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ترددت أنباء عدة خلال الأيام الماضية عن نية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، نفى هذه الشائعات، الأحد، واعتبرها عارية عن الصحة، فما تفاصيل هذه القضية؟

أثارت صحيفة "ذا صن" البريطانية جدلا كبيرا حول العالم، بعد نشرها تقريرا عن نية ولي العهد شراء مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني من ملاكه الأمريكيين.

اعتبر بعض المحللين أن هذا التقرير قد يكون صحيحا، وذلك بعد أن نُشرت تقارير مماثلة قبل أشهر قليلة، كما اعتقد آخرون أن تجربة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي استثمر في نادي مانشستر سيتي، ربما تشجع الأمير محمد على الإقدام على هذه الخطوة.

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وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رحب العديد من الناشطين والمغردين بهذه الأنباء واعتبروا أن الاستثمار في الأندية الكبرى ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة يعود بالفائدة دائما على المالك، في حين طالب آخرون ولي العهد بشراء نادي أرسنال بدلا من اليونايتد.

وبعد كل هذه التطورات، خرج أخيرا رد رسمي من المملكة على هذه الأنباء، إذ نفى وزير الإعلام السعودي صحتها تماما، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أثناء وجوده مع ولي العهد في باكستان.

وقال الشبانة في تغريدته: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما. فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية اعلانية، والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهة استتثمارية ولم تسفر عن اي نتيجة".

وكان اليونايتد قد أعلن أن إيراداته وصلت إلى 208.6 مليون جنيه إسترليني في الربع الثاني من 2018، وبلغت الأرباح قبل الضرائب 104.3 مليون جنيه إسترليني.