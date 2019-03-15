دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر لاعب الريغبي النيوزلندي المسلم، سوني ويليامز، مقطع فيديو مؤثر تحدث فيه عن الهجوم الذي استهدف مسجدين في منطقة كرايست تشيرش.

وقال سوني في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت الأخبار للتو ولا يمكنني وصف ما أشعر به الآن، ارسل دعائي الآن للعائلات، هناك نحو 30 شخصا قتلوا، ارسل دعائي.."

وتابع قائلا: "إن شاء الله كل من قتل اليوم في كرايست تشيرش ارسل لهم دعائي.. إن شاء الله ستكونون في الجنة.. أشعر بالأسف الشديد أن مثل هذا يمكن أن يحصل في نيوزلندا".

ونال مقطع الفيديو أكثر من 50 ألف تفاعل على حساب ويليامز الذي يتابعه 815 ألفا، بعد نحو 8 ساعات على نشره للمقطع.

ويذكر أن الشرطة النيوزلندية قالت إن حصيلة القتلى في الهجوم على المسجدين خلال صلاة الجمعة، بلغت 49 شخصا، لافتة إلى أن المشتبه به في أواخر العشرينيات من عمره ووجهت له تهم القتل، واصفة ما جرى بـ"الحادث الإرهابي".