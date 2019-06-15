"عرب سات" ترد على "بي ان سبورت" حول حكم فرنسي بقضية "قرصنة البث"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت مجموعة "عرب سات" التي تتخذ من السعودية مقرا لها على بيان نشرته قنوات "بي ان سبورت" القطرية حول ما قررته محكمة فرنسية بقضية "قرصنة" بث تلفزيوني.

وقالت عرب سات في بيان: "تعلن منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات) عن ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس يوم الخميس ٢٠١٩/٦/١٣ المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.. إن عرب سات، تنظر بعين الاحترام والتقدير لنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية، وجاء الحكم الصادر عنها برفض جميع ادعاءات beIN ضد عرب سات تأكيدًا على سلامة موقف عربسات من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية والتي سعت من خلالها إلى ربط منظمتنا بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ".

وأضافت: "إن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، والذي رفض دعوى شركات beIN وكافة مطالباتها ضد عرب سات، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على سلامة موقف منظمتنا من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة.. وتعتبر عرب سات أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بنا للتغطية على فشلها التقني في حماية فضاءها الإعلامي وتأمل من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشوية السمعه والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة beIN والتي لوثت سمعتها التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها".

واردفت المجموعة: "امعانا في كذبها وتدليسها وتشويهها للحقائق ، عمدت beIN الى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذي اصدرته المحكمة الفرنسية والذي يوكد على الكذب وعدم المصداقية لمنظومة beIN.وفي الوقت الذي نرحب فيه بالحكم الذي صدر لصالح عرب سات، نؤكد على احتفاظنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد beIN ومسؤوليها التنفيذيين وجميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لصالح عرب سات".

وكانت قنوات بي ان سبورت قد نشرت بيانا قالت فيه: "في اختراق قانوني كبير لوقف بث قناة القرصنة التي تدعمها المملكة العربية السعودية beoutQ، قررت محكمة فرنسية أن عربسات، شركة البث الفضائي الإقليمي ومقرها السعودية، توزع قناة beoutQ.وتنفي شركة البث الفضائي الإقليمي (عربسات) ومقرها السعودية منذ عامين تورطها في أكبر عمليات قرصنة بث تلفزيوني في العالم.. وجاء الحكم في اليوم الذي كشف فيه أن كافة المباريات التي أقيمت حتى الآن ضمن بطولة كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 قد بثت بشكل غير قانوني على beoutQ."

وأضافت: "وكانت الدعوى على عربسات رفعتها مجموعة beIN الإعلامية، التي كانت الهدف الأولي للسرقة التي قامت بها beoutQ للفعاليات الرياضية والترفيهية. والآن تؤثر عمليات القرصنة التي تقوم بها القناة على شبكات إذاعية وأصحاب حقوق في مختلف أنحاء العالم".

وتعليقًا على الحكم، نقل البيان على لسان يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية قوله: "هذا الحكم القانوني الأخير في فرنسا يظهر أنه حتى لو تم حرماننا بشكل غير قانوني من الوصول إلى العدالة في المملكة العربية السعودية، فسوف نستخدم كل الوسائل الممكنة لتحميل beoutQ وعربسات المسؤولية عن سرقتهم اليومية للملكية الفكرية لأصحاب الحقوق".