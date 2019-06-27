دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر اللاعب المصري، عمرو وردة مقطع فيديو قدم فيه اعتذاره لجميع المصريين، والجهاز الفني للمنتخب المصري وزملائه بالفريق، وذلك بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا واتهامات التحرش التي وجهت له بمواقع التواصل الاجتماعي.

Posted by Amr Warda on Wednesday, June 26, 2019

وقال وردة في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك: "أنا بعتذر من الي حصل مني وبعتذر لأهلي وبعتذر للعيبة وبعتذر للجهاز الفني وأي حد زعلان مني ما يتدايقش مني أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاي كل حاجة تبقى كويسة بإذن الله وما أعملش أي حاجة تانية تدايق الناس مني".

وفي وقت متزامن نشر اللاعب المصري، محمد صلاح تغريدة على صفحته بتويتر، قال فيها: "يجب معاملة المرأة بقمة الاحترام، لا تعني لا، هذه الأمور هي ويجب أن تبقى مقدسة، وأنا أؤمن أيضا بأن الذين ارتكبوا أخطاء يمكنهم التغير للأفضل ولا يجب إرسالهم مباشرة على المقصلة وهي أسهل طريق للخروج".

وفي تغريدة منفصلة تابع صلاح: "علينا الأيمان بالفرص الثانية، نحن بحاجة إلى التوجيه والتثقيف. التجنب ليس هو الحل".

ويذكر أن عارضة أزياء مصرية اتهمت وردة و3 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت أدلة حول التعليقات التي تلقتها من اللاعبين على صورها على إنستغرام، في حين علق مدير المنتخب المصري، إيهاب لهيطة، على الحادثة بعد يوم من وقوعها، قائلا إن القضية ليست إشاعة لكنها ليست بالحجم الذي صورتها به وسائل الإعلام.