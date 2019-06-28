دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر وسم #منتخب_المتحرشين قائمة الوسومات الأكثر تداولا في مصر على تويتر وذلك على خلفية أزمة اللاعب المصري عمرو وردة والمتهم بالتحرش بعارضتي أزياء مكسيكية ومصرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وركزت التغريدات في وسم #منتخب_المتحرشين على انتقاد لاعبي المنتخب المصري بالإضافة إلى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول دعمه للاعب عمرو وردة وضغطه للعودة إلى صفوف الفريق بعد استبعاده على إثر اتهامات التحرش.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تراجع عن قرار استبعاد وردة واكتفت بإيقافه حتى انتهاء مباريات الدور الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وذلك على خلفية مفاوضات بين لاعبي المنتخب والاتحاد المصري لكرة القدم.

ونقلت تقارير إعلامية محلية مصرية، أن لاعبي المنتخب طالبوا بإعطاء اللاعب المصري فرصة أخرى وعدم معاقبته على خلفية اتهامات التحرش.

ودعا المشاركون في الوسم بتغريداتهم إلى إيقاف تشجيع الفريق المصري، على خلفية دعم لاعبي الفريق للاعب عمرو وردة ومطالبتهم بعودته إلى صفوف الفريق، كما وجهوا انتقادات للاعبي الفريق، خاصة محمد صلاح وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، والذي أعلن دعمه للاعب في أعقاب إحرازه الهدف الأول للمنتخب المصري في مباراة الفريق الأخيرة ببطولة كأس الأمم الأربعاء الماضي.

وإليكم بعض ما جاء في الوسم

هل يجدي دعم "متحرش متسلسل" بهذه القوة؟

عار

#منتخب_المتحرشين

"أوقفوا تشجيع هذا الفريق"

ما حدث في منتخبنا الوطني هو عار حقيقي.

يجب استبعاد عمرو وردة حتى يفكر في تصرفاته القادمة

كما يجب على الناس التوقف عن الحديث عن ذلك وتعلم المسامحة وتذكر أننا جميعًا مذنبون

كلنا لدينا أخطاء وخطايا، آثامنا وأخطائنا تغطيها رحمة الله بكل تأكيد، لكن هذا لا يعني أبداً دعم شخص مخطئ. نعم علينا أن نمنحه فرصة لكن علينا أن نعاقبه

آمل أن يكونوا سعداء باستعادة عمرو وردة عندما يخسرون المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يدعمونهم بفضل رضاهم بوجود مثل هذا المجرم بينهم.